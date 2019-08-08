Президент "Туна": "Возможно, намудастся преподнести сюрприз в противостоянии со "Спартаком"

Президент "Туна" Маркус Люти надеется, что его команде удастся удивить в противостоянии со "Спартаком" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Первый матч состоится в Швейцарии.

– В 2013 году "Спартак" проиграл на предварительной стадии Лиги Европы швейцарскому "Санкт-Галлену" (1:1, 2:4) и вылетел из квалификации Лиги Европы. Помните тот матч?

– Да, конечно. Они доказывают, что аутсайдер может выиграть у фаворита и преподнести сюрприз всем. Это вселяет в нас надежду.

– "Тун" способен повторить подвиг "Санкт-Галлена"?

– Хотел бы напомнить, что "Тун" играл в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства дважды участвовал в групповом турнире Лиги Европы. Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам. Возможно, нам удастся повторить это в противостоянии со "Спартаком".

"СЭ" проведет трансляцию матча "Тун" – "Спартак", который пройдет в четверг, 8 августа, начало – в 20.00 (мск).

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