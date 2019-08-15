Президент «Туна» Маркус Люти признался, что команде приятно отправиться в Москву на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Спартака». Игра состоится в четверг, 15 августа.

— Участие в Лиге Европы — это отличное спортивное приключение для нас, — цитируют «Известия» Люти. — А поездка в Москву на ответный матч — огромное удовольствие. Игра со «Спартаком» станет приятным дополнением к этому событию — как вишенка на торте.

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