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Президент «Туна»: «Поездка в Москву на ответный матч — огромное удовольствие»

15 августа 2019, 03:32
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Президент «Туна» Маркус Люти признался, что команде приятно отправиться в Москву на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Спартака». Игра состоится в четверг, 15 августа.

— Участие в Лиге Европы — это отличное спортивное приключение для нас, — цитируют «Известия» Люти. — А поездка в Москву на ответный матч — огромное удовольствие. Игра со «Спартаком» станет приятным дополнением к этому событию — как вишенка на торте.

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Да
50.8%
Нет, проиграет "Туну"
16.8%
Нет, уступит "Бреннбю"/"Браге"
32.4%
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Дополнительная информация

https://iz.ru/910192/sevastian-terletckii-dilshod-ruzmetov/tunkii-led-spartaku-nelzia-rasslabliatsia-v-otvetnoi-igre-le

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