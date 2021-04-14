Президент «Славии» о дисквалификации Куделы: «Уважаем решение УЕФА»

Президент «Славии» Ярослав Тврдик прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать на десять матчей защитника команды Ондржея Куделу. Футболист был наказан за расистское оскорбление игрока «Рейнджерс» Глена Камара в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Ондржей был дисквалифицирован на десять матчей и мы, как клуб, уважаем это решение, — цитирует президента официальный сайт «Славии» 14 апреля. — В любом случае, Куделе не стоило подходить к игроку соперников. Я очень сожалею и приношу извинения перед Гленом Камара за эту ситуацию, причинила беспокойство ему и его партнерам по команде, а также всем, кто связан со «Славией» и «Рейнджерс». Я предпринимаю конструктивные меры, чтобы предотвратить повторение такой ситуации в нашем клубе».

Кудела уже пропустил один матч Лиги Европы по решению УЕФА. Эта игра будет учтена в сроке дисквалификации. В то же время в чешском клубе заявили, что Камара ударил Куделу в подтрибунном помещении стадиона. За этот поступок футболист «Рейнджерс» получил три матча дисквалификации.