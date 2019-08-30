Президент «Сент-Этьена» Бернар Кайяссо прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы.

Французский клуб попал в группу с «Вольфсбургом», «Гентом» и «Александрией».

— С жеребьевкой нужно быть осторожными, — цитирует официальный сайт УЕФА Бернара Кайяссо. — Однажды мы сказали, что она простая, и вылетели. В следующем году мы подумали, что жеребьевка сложная, и пробились в плей-офф. Поездка в Бельгию и Германию порадует наших фанатов, но украинцев мы совсем не знаем.