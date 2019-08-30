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Президент «Сент-Этьена» — о жеребьевке Лиги Европы: «Фанатов порадует поездка в Бельгию и Германию, украинцев мы совсем не знаем»

15:37

Президент «Сент-Этьена» Бернар Кайяссо прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы.

Итоги жеребьевки ЛЕ.Лига Европы: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

Французский клуб попал в группу с «Вольфсбургом», «Гентом» и «Александрией».

— С жеребьевкой нужно быть осторожными, — цитирует официальный сайт УЕФА Бернара Кайяссо. — Однажды мы сказали, что она простая, и вылетели. В следующем году мы подумали, что жеребьевка сложная, и пробились в плей-офф. Поездка в Бельгию и Германию порадует наших фанатов, но украинцев мы совсем не знаем.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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