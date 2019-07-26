Президент "Нефтчи": "Мы выиграли битву, а не войну"

Президент "Нефтчи" Кямран Гулиев - о победе над тульским "Арсеналом" (1:0) во втором отборочном раунде Лиги Европы.

- Со времени независимости это первая победа азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами. С этим событием всех поздравляю. Но я считаю, что мы выиграли только битву, а не войну, - цитирует президента azerisport.com. - Если честно, то на ничью ставил. Хороший результат был бы, но, как видите, добились большего. Эта победа не что-то экстраординарное. У нас сильная команда. Насколько решили исход пары? На 50 процентов.

Ответный матч "Нефтчи" - "Арсенал" пройдет в Баку в четверг, 1 августа.