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Президент «Легии» прокомментировал победу над «Спартаком» в Лиге Европы

09:32
Николай Рассказов и Лукиньяс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Рассказов и Лукиньяс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент «Легии» Дариуш Миодуски поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (1:0) в первом туре группового турнира Лиги Европы. По его словам, российский клуб является сильным соперником.

«Конечно, мы довольны результатом, потому что победили, — цитирует ТАСС Миодуски. — С таким сложным соперником, как «Спартак», в гостях мы победили, поэтому мы очень счастливы. «Спартак» вел игру, создавал моменты, но не мог реализовать их. Была ситуация, когда следовало назначить чистый пенальти, возможно, с красной карточкой игроку, что могло повлиять на игру, но мы выиграли и очень счастливы».

«Появилось ли больше веры в выход в плей-офф Лиги Европы? Если мы победим «Наполи» или хорошо сыграем с «Лестером», почему нет. Мы хорошо играем против сильных соперников. Не исключаю, что мы сможем дать им бой. Это футбол, мы можем победить, поэтому мы любим футбол», — добавил Миодуски.

Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет с «Наполи» 30 сентября, «Легия» в этот же день дома встретится с «Лестером».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12418387

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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