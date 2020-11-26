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Пресс-секретарь «Карабаха» пожизненно отстранен от футбола за призыв убивать армян

16:32
УЕФА. Фото Официальный сайт УЕФА.
УЕФА. Фото Официальный сайт УЕФА.
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УЕФА пожизненно запретил главе пресс-службы «Карабаха» Нурлану Ибрагимову заниматься любой работой, связанной с футболом, сообщает официальный сайт организации. Также УЕФА обратился к ФИФА, чтобы этот запрет распространялся на все страны.

Кроме того, клуб оштрафован на 100 тысяч евро. Ранее Ибрагимов на своей странице в Facebook призвал «убивать армян» и поддержал армянский геноцид, проводимый Турцией в начале XX века. Позднее он удалил свою запись. После этого его временно отстранили от работы до вердикта УЕФА.

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