Пресс-конференцию Эмери прервали из-за слишком громкого переводчика

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери был вынужден прервать свою пресс-конференцию перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Лиллем», сообщает BBC.

Испанский тренер ответил на первый вопрос, затем остановился и попросил закрыть дверь. Переводчик Бодмур Хит, работавший для французских журналистов из другой комнаты в медиацентре, говорил слишком громко, и Эмери не мог сосредоточиться во время своего 10-минутного общения с прессой.

После того как пресс-конференция возобновилась, а переводчик пообещал говорить тише, Эмери продолжил и закончил ее.

Игра «Астон Вилла» — «Лилль» пройдет 19 марта. Первый матч между соперниками состоялся в Лилле и завершился победой английской команды (1:0).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max