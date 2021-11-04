Пресняков о матче против «Лестера»: «Спартак» спасет только чудо"

Заслуженный артист России Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».

«С кем бы ни играл «Спартак», я всегда буду верить в них. В футболе может произойти всякое, матч в Неаполе в очередной раз это доказал. «Лестер» — очень сильная команда, они часто забирают очки у английских грандов. Если англичане с первых минут заиграют во всю силу, то красно-белых сметут с поля. Они сильнее всех российских команд на голову, «Спартак» спасет только чудо. У «Лестера» очень быстрые нападающие, у москвичей нет защитников, которые смогли бы их сдерживать на протяжении всего матча», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч пройдет 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» (Лестер, Англия). Начало — в 23.00 по московскому времени.