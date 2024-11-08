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Премьер-министр Израиля призвал отправить два спасательных самолета в Амстердам на помощь болельщикам «Маккаби»

Сергей Разин
корреспондент
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал отправить два спасательных самолета на помощь болельщикам «Маккаби» в Амстердаме, сообщает Ynet.

По сведениям источника, около 10 болельщиков израильского клуба пострадали после массовой драки с местными поклонниками «Аякса». Сообщается, что потасовка связяна с разногласиями по поводу событий на Ближнем Востоке. Около 30 человек были арестованы, болельщики клуба из Тель-Авива получили травмы и ножевые ранения.

Перед началом матча полиция задержала десятки про-палестинских демонстрантов, пытавшихся приблизиться к стадиону имени Йхоана Кройффа, где проходила игра.

«Аякс» крупно переиграл «Маккаби» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 5:0. Амстердамцы с 10 очками занимают 2-е место в турнирной таблице, «Маккаби» — на предпоследней строчке (0 очков).

Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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