Премьер-лига поздравила "Арсенал" с выходом в Лигу Европы

Благодаря победе "Локомотива" над "Уралом" (1:0) в финале Олимп-Кубка России тульский "Арсенал"​ завоевал путевку в Еврокубки.

– Поздравляем "Арсенал" с выходом в Лигу Европы! Туляки начнут свой путь со второго квалификационного раунда, – говорится в сообщении РПЛ.

Кто представит Россию в еврокубках в сезоне-2019/2020. Шестой командой стал "Арсенал"