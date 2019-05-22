Премьер-лига поздравила "Арсенал" с выходом в Лигу Европы

Благодаря победе "Локомотива" над "Уралом" (1:0) в финале Олимп-Кубка России тульский "Арсенал" завоевал путевку в Еврокубки.
– Поздравляем "Арсенал" с выходом в Лигу Европы! Туляки начнут свой путь со второго квалификационного раунда, – говорится в сообщении РПЛ.
Поздравляем @pfc_arsenal с выходом в Лигу Европы! 👏— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 22 мая 2019 г.
Туляки начнут свой путь со второго квалификационного раунда.#РПЛ #Арсенал pic.twitter.com/2RHQHzpPjW
Кто представит Россию в еврокубках в сезоне-2019/2020. Шестой командой стал "Арсенал"
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