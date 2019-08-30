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Преданные фанаты «Хетафе» смогут посетить домашние матчи с «Краснодаром», «Трабзонспором» и «Базелем» за 60 евро

16:53
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«Хетафе» на своем официальном сайте представил билетную политику на домашние матчи группового турнира Лиги Европы с «Краснодаром», «Трабзонспором» и «Базелем».

Так, владельцы абонементов на матчи испанской команды смогут посетить все три матча за 60 евро, остальные болельщики смогут приобрести билеты на встречи команды на общих основаниях.

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