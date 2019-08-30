Преданные фанаты «Хетафе» смогут посетить домашние матчи с «Краснодаром», «Трабзонспором» и «Базелем» за 60 евро

«Хетафе» на своем официальном сайте представил билетную политику на домашние матчи группового турнира Лиги Европы с «Краснодаром», «Трабзонспором» и «Базелем».

Так, владельцы абонементов на матчи испанской команды смогут посетить все три матча за 60 евро, остальные болельщики смогут приобрести билеты на встречи команды на общих основаниях.

? ?A partir del pr?ximo martes d?a 3 y hasta el domingo d?a 8 a la venta el Abono para la fase de grupos de la @EuropaLeague! ??#AzulonesReunios #ElViajeDeNuestrasVidashttps://t.co/RDOKtqZ4jZ pic.twitter.com/nNMeqRpazB — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 28, 2019

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