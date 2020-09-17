Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение московского «Динамо» от тбилисского «Локомотива». В матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы бело-голубые уступили 1:2.

— Это просто позорище! Другого слова я не могу подобрать. Команда, которая стоит как один Филипп, обыгрывает «Динамо» в одну калитку. Причем так наивно все было, — заявил Лещенко «СЭ». — Единственное, что научилось делать «Динамо» в последнее время — это прессинговать на чужой половине поля. Но для этого же надо создавать моменты у ворот соперника. Комбинационной игры никакой, непонятно, в какой футбол они вообще играют. Они прессингуют, а что толку? Бегут, прессингуют, бегут и больше ничего. Индивидуальной техники нет, комбинационной игры нет, никто не открывается. Я еще в первом тайме говорил, что сейчас они набегаются и все закончится. Так и получилось.

Какой-то сумбур и безумие в игре происходит. Я так расстроился сегодня, у меня сердце болело, обидно до слез! Проиграли любительской команде, где одни старики собраны. Я не знаю их данных, но я смотрел по возрасту. Там, наверное, все 40-летние мужики играют со странными фигурами. Наши бегут сумбурно в атаку, Шунин уже в центре поля играет. Вы успокойтесь, играйте на контратаках, если у вас не получается. Но за этот год ничего не придумано в команде. Я особо не видел Новикова, но игроки как-то немотивированны. Им не стыдно, играя за великий клуб, проигрывать команде, которая раз в восемь уступает в бюджете?

Что это вообще такое? Это была последняя капля. Я хожу на «Динамо», сейчас, наверное, брошу. Мне просто стыдно откровенно, что я болею за нынешнюю команду. Хочется прийти в раздевалку и спросить: «Вам не стыдно проигрывать каким-то дядькам, которые утром, возможно, ходят что-то продают, а вечером играют?». Я в шоке. 60 лет болею за «Динамо», такого позора не видел никогда в жизни. (Сергей Федоров)