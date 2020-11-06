Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему команда потерпела поражение от «Фейеноорда» в 3-м туре Лиги Европы (1:3). По его мнению, после перерыва красно-синие потеряли контроль над центром поля, что привело к пропущенным голам.

— В первом тайме мы играли на встречных курсах: атака на атаку. У нас были достаточно неплохие подходы, — сказа Гончаренко. — Может быть, наша группа атаки могла бы менее индивидуально сыграть, а больше на партнеров. Тогда бы мы имели более уверенные моменты. Были опасности и в первом тайме у наших ворот.

Во втором тайме мы, к сожалению, потеряли контроль над центром поля. Как давали сопернику много работать с мячом, так и просто сами совершали потери. Из-за этого начали пропускать голы. Путем замен попробовали улучшить нашу атаку. Но сбились на игру через центр и упростили жизнь сопернику. Но мы смотрим на то, что происходит в турнирной таблице. Наша задача — выиграть два домашних матчах в Лиге Европы. (Наталья Юрина)