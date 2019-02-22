Потенциальные соперники "Зенита" и "Краснодара" – команды Черышева и Промеса

Два российских клуба, "Зенит" и "Краснодар" вышли во второй раунд плей-офф Лиги Европы. В четверг команда из Санкт-Петербурга победила "Фенербахче" – 3:1 на своем поле после поражения 0:1 в Стамбуле, а "быки" сыграли вничью с "Байером" – 1:1 в Леверкузене после 0:0 дома.

В 1/8 финала вышли:

"Зенит"

"Краснодар"

"Севилья"

"Арсенал"

"Интер"

"Славия" Пр

"Челси"

"Ренн"

"Динамо" К

"Бенфика"

"Динамо" З

"Зальцбург"

"Наполи"

"Айнтрахт" Ф

"Валенсия"

"Вильярреал"

Жеребьевка состоится в пятницу, 22 февраля, и начнется в 15.00 по московскому времени. На этой стадии каждый клуб может сыграть с каждым, но российские команды разведут с киевским "Динамо". При этом потенциальные соперники "Зенита" и "Краснодара" – "Севилья" Квинси Промеса, "Валенсия" Дениса Черышева или "Арсенал" главного тренера Унаи Эмери.

Лига Европы: расписание матчей и результаты игр плей-офф