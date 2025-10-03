Постекоглу стал первым за 100 лет тренером «Ноттингема», которому не удалось выиграть ни одного из первых 6 матчей

«Ноттингем Форест» проиграл «Мидтьюлланну» (2:3) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Это была шестая игра под руководством нового главного тренера Анге Постекоглу.

Как сообщает Opta, Постекоглу стал первым за 100 лет тренером команды, которому не удалось выиграть ни один из своих первых шести матчей — 2 ничьи и 4 поражения. В 1925 году Джон Бейнс не смог одержать ни одной победы в первых 7 матчах у руля «Ноттингем Форест».

«Мидтьюлланн» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» идет на 25-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Мидтьюлланн» сыграет против «Маккаби», а «Ноттингем Форест» встретится с «Порту». Оба матча пройдут 23 октября.