Постекоглу рассказал, как отметит победу в финале Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу после победы в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнатед» (1:0) отметил, что часто думает о своем отце.

Мой отец по-прежнему со мной. Его голос всегда звучит в моей голове. С возрастом я все чаще вижу в зеркале его лицо, и это даже пугает. Моя дорогая мама в Греции, с моей сестрой и племянниками. Уверен, они на седьмом небе от счастья. Это знаковое событие для Греции и Австралии. У меня есть друзья и родственники в обеих странах, и они все время меня поддерживали.

Что я знаю наверняка, так это то, что я вернусь в свой гостиничный номер, а потом соберу свою семью и друзей, чтобы закатить огромную вечеринку в пятницу», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

«Шпоры» выиграли первый с 2008 года трофей и получили путевку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона, а также сыграют в Суперкубке УЕФА с «ПСЖ» или «Интером».