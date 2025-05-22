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22 мая 2025, 03:51

Постекоглу рассказал, как отметит победу в финале Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Анге Постекоглу.
Фото Reuters

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу после победы в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнатед» (1:0) отметил, что часто думает о своем отце.

Мой отец по-прежнему со мной. Его голос всегда звучит в моей голове. С возрастом я все чаще вижу в зеркале его лицо, и это даже пугает. Моя дорогая мама в Греции, с моей сестрой и племянниками. Уверен, они на седьмом небе от счастья. Это знаковое событие для Греции и Австралии. У меня есть друзья и родственники в обеих странах, и они все время меня поддерживали.

Что я знаю наверняка, так это то, что я вернусь в свой гостиничный номер, а потом соберу свою семью и друзей, чтобы закатить огромную вечеринку в пятницу», — цитирует пресс-служба УЕФА Постекоглу.

«Шпоры» выиграли первый с 2008 года трофей и получили путевку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона, а также сыграют в Суперкубке УЕФА с «ПСЖ» или «Интером».

Футболисты &laquo;Тоттенхэма&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; в&nbsp;финале Лиги Европы.«Тоттенхэм» всплыл со дна в Бильбао. «Шпоры» взяли Лигу Европы, а «МЮ» проиграл все, что можно
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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