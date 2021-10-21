Посол Турции в России Мехмет Самсар поделился ожиданиями от матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы между «Локомотивом» и турецким «Галатасараем».

«Во-первых, я думаю, что это будет очень хороший матч. Это будет дружеская игра. Обе команды играют в очень качественный футбол. А во-вторых, конечно, я пойду на стадион. Когда турецкие команды приезжают, я всегда иду смотреть на них вживую. И не важно, что это за вид спорта: баскетбол, футбол или другие. Мое сердце, конечно же, будет с «Галатасараем», но это будет игра друзей», — сказал Самсар «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет в четверг, 21 октября, на стадионе «РЖД-Арена». Начало встречи — 22:00 по московскому времени.