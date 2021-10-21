Посол Турции в России поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Галатасарай»
11:19
Посол Турции в России Мехмет Самсар поделился ожиданиями от матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы между «Локомотивом» и турецким «Галатасараем».
«Во-первых, я думаю, что это будет очень хороший матч. Это будет дружеская игра. Обе команды играют в очень качественный футбол. А во-вторых, конечно, я пойду на стадион. Когда турецкие команды приезжают, я всегда иду смотреть на них вживую. И не важно, что это за вид спорта: баскетбол, футбол или другие. Мое сердце, конечно же, будет с «Галатасараем», но это будет игра друзей», — сказал Самсар «СЭ».
Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет в четверг, 21 октября, на стадионе «РЖД-Арена». Начало встречи — 22:00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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