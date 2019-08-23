В четверг 22 августа во Франции произошла массовая драка между болельщиками «Страсбура» и «Айнтрахта» после матча команд в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы, cообщает DNA.

Основная драка произошла между 50-ю немецкими болельщиками и поклонниками французского клуба. В результате инцидента трое человек были арестованы и помещены под стражу, также пострадали двое полицейских.

«Страсбур» обыграл «Айнтрахт» со счетом 1:0. Ответная встреча состоится на следующей неделе во Франкфурте.

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