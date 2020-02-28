Португалия потеряла шансы оторваться от России в рейтинге УЕФА

Португальские команды «Брага», «Спортинг», «Порту» и «Бенфика» не смогли выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, Португалия не сможет увеличить отрыв от России в рейтинге УЕФА на ближайшие годы. После матчей среды и четверга разница составляет 3,9 балла или 24 зачетных очка.

В 2021 году минимум на сезон Россия лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов, так как занимает 6-е место в рейтинге УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)