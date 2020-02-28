Португалия потеряла шансы оторваться от России в рейтинге УЕФА
03:22
Португальские команды «Брага», «Спортинг», «Порту» и «Бенфика» не смогли выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, Португалия не сможет увеличить отрыв от России в рейтинге УЕФА на ближайшие годы. После матчей среды и четверга разница составляет 3,9 балла или 24 зачетных очка.
В 2021 году минимум на сезон Россия лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов, так как занимает 6-е место в рейтинге УЕФА.
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|Страна
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|Очки
|Сумма
|Клубы
|1. Испания
|23,928
|20,142
|19,714
|19,571
|15,642
|109,5
|98,997
|7 (6*)
|2. Англия
|14,25
|14,928
|20,071
|22,642
|15,857
|111
|87,748
|7 (6)
|3. Германия
|16,428
|14,571
|9,857
|15,214
|14,714
|103
|70,784
|7 (6)
|4. Италия
|11,5
|14,25
|17,333
|12,642
|12,214
|85,5
|67,939
|7 (5)
|5. Франция
|11,083
|14,416
|11,5
|10,583
|8,833
|53
|56,415
|6 (2)
|6. Португалия
|10,5
|8,083
|9,666
|10,9
|10,3
|51,5
|49,449
|5 (0)
|7. Россия
|11,5
|9,2
|12,6
|7,583
|4,666
|28
|45,549
|6 (0)
|8. Бельгия
|7,4
|12,5
|2,6
|7,8
|7,6
|38
|37,9
|5 (0)
|9. Голландия
|5,75
|9,1
|2,9
|8,6
|9,4
|47
|35,75
|5 (0)
|10. Украина
|9,8
|5,5
|8
|5,6
|5,2
|26
|34,1
|5 (1)