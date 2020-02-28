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Португалия потеряла шансы оторваться от России в рейтинге УЕФА

03:22

Португальские команды «Брага», «Спортинг», «Порту» и «Бенфика» не смогли выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, Португалия не сможет увеличить отрыв от России в рейтинге УЕФА на ближайшие годы. После матчей среды и четверга разница составляет 3,9 балла или 24 зачетных очка.

В 2021 году минимум на сезон Россия лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов, так как занимает 6-е место в рейтинге УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы
1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 15,642 109,5 98,997 7 (6*)
2. Англия 14,25 14,928 20,071 22,642 15,857 111 87,748 7 (6)
3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 14,714 103 70,784 7 (6)
4. Италия 11,5 14,25 17,333 12,642 12,214 85,5 67,939 7 (5)
5. Франция 11,083 14,416 11,5 10,583 8,833 53 56,415 6 (2)
6. Португалия 10,5 8,083 9,666 10,9 10,3 51,5 49,449 5 (0)
7. Россия 11,5 9,2 12,6 7,583 4,666 28 45,549 6 (0)
8. Бельгия 7,4 12,5 2,6 7,8 7,6 38 37,9 5 (0)
9. Голландия 5,75 9,1 2,9 8,6 9,4 47 35,75 5 (0)
10. Украина 9,8 5,5 8 5,6 5,2 26 34,1 5 (1)

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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