Португалия не сумела обойти Россию в рейтинге УЕФА

Четверка португальских команд, выступавших в четверг в Лиге Европы, не смогла набрать четыре зачетных очка (к примеру, одержать две победы на четверых) и обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА. «Порту» проиграл «Фейеноорду» (0:2), «Гимарайнш» — франкфуртскому «Айнтрахту» (0:1), «Брага» свела матч со «Слованом» вничью (2:2), и только «Спортинг» победил ЛАСК (2:1). Нашим конкурентам при поражениях ЦСКА и «Краснодара» не хватило еще одной ничьей.

Теперь наш отрыв от Португалии стал совсем минимальным — еще в октябре мы рискуем опуститься на седьмое место в рейтинге УЕФА и лишиться права заявлять напрямую две команды в Лигу чемпионов и еще одну в отборочный турнир этого соревнования. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. (Александр Бобров)