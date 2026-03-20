«Порту» переиграл «Штутгарт» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

«Порту» переиграл «Штутгарт» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:0. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Португалии.

Бразильский нападающий Виллиам Гомес на 21-й минуте открыл счет. В середине второй половины полузащитник Виктор Фрохольдт удвоил преимущество хозяев.

Гости с 77-й минуте играли в меньшинстве, так как вышедший на замену Николас Нарти получил вторую желтую карточку.

В первом матче «Порту» выиграл со счетом 2:1 и по сумме двух встреч вышел в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с «Ноттингем Форест».