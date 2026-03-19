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19 марта, 20:10

«Порту» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Порту» и «Штутгарт» встретятся в матче 1/8 финала Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Порту» (Португалия) и «Штутгарт» (Германия) встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в четверг, 19 марта. Игра будет проходить на стадионе «Драгао» в Порту, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

С основными событиями игры «Порту» — «Штутгарт» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 1/8 финала.
19 марта, 23:00. Драгау (Порту)
Порту
2:0
Штутгарт

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», сервис также проведет перекличку игр Лиги Европы и Лиги конференций в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

Первая «Порту» и «Штутгарта» в 1/8 финала ЛЕ-2025/26 проходила 12 марта и завершилась победой португальской команды со счетом 2:1. Победитель этого двухматчевого противостояния выйдет в четвертьфинале на победителя пары «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» (первый матч — 0:1).

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Лига Европы УЕФА
ФК Порту
ФК Штутгарт
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