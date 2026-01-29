«Порту» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Порту» и «Рейнджерс» сыграют в Лиге Европы 29 января

«Порту» и «Рейнджерс» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26 в четверг, 29 января.

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Игра состоится на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

29 января, 23:00. Драгау (Порту)

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В 7-м туре общего этапа ЛЕ «Порту» сыграл вничью с «Викторией» Пльзень — 1:1. «Рейнджерс» победил «Лудогорец» с минимальным счетом — 1:0.