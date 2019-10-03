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«Порту» проиграл «Фейеноорду», «Янг Бойз» вырвал победу у «Рейнджерс»

21:49
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«Порту» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы проиграл «Фейеноорду» — 0:2. Голы на счету Йенса Торнстры и Рика Карсдорпа.

В параллельной встрече «Янг Бойз» дома в компенсированное время вырвал победу у «Рейнджерс» — 2:1. У хозяев отличились Рожер Ассале и Кристиан Фасснахт, у гостей — Альфредо Морелос.

У всех команд в турнирной таблице по три очка.

Фейеноорд — Порту
Янг Бойз — Рейнджерс

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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