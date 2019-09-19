В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал «Янг Бойз». Хозяева победили со счетом 2:1.

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш не вышел в этом матче на поле и остался в запасе.

Лига Европы

Группа G

«Порту» (Португалия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 2:1 (2:1)

Голы: Соарес, 8 (1:0). Нсаме, 15 — с пенальти (1:1). Соарес, 29 (2:1).

«Порту» (Португалия): Марчесин, Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Данилу Перейра, Отавиу, Урибе, Диас (Бару, 66), Корона, Марега (Манафа, 70), Соарес (Силва, 81).

«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, Серенсен, Гарсия, Янко, Бюрги, Цезигер, Лустенбергер, Сьерро (Эбишер, 69), Фасснахт (Гаудино, 73), Нсаме (Оаро, 60), Ассале.

Предупреждения: Бюрги, 9. Маркано, 52. Отавиу, 90.

Судья: Трейманис (Латвия).

19 сентября. Порту. Стадион «Драгау».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Фейеноорд» (Голландия) — 1:0 (1:0)

Гол: Оджо, 24.

Нереализованный пенальти: Таверньер, 10 (штанга)

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Эрфилд (Кинг, 90), Джэк, Камара (Арибо, 82), Оджо (Баркер, 74), Морелос.

«Фейеноорд» (Голландия): Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Карсдорп, Фер, Тапия, Кекджю (Нарсингх, 65), Бергхейс, Ларссон (Йергенсен, 78), Синистерра (Торнстра, 86).

Предупреждения: Морелос, 34. Фер, 39. Тапия, 41. Хапс, 55. Хеландер, 57. Камара, 80. Голдсон, 90.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

19 сентября. Глазго. Стадион «Айброкс».

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