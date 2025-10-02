«Порту» и «Црвена Звезда» встретятся в общем этапе Лиги Европы

«Порту» и «Црвена Звезда» встретятся в матче второго тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 2 сентября. Игра пройдет на стадионе «Драгао» в Порту, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.

02 октября, 22:00. do Dragao (Порту)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис. Ресурс также ведет перекличку матчей еврокубкового вечера в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В первом туре общего этапа Лиги Европы «Порту» победил «Зальцбург» (1:0), а «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Селтиком» (1:1).