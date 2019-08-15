Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Понсе поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

15 августа 2019, 22:27
Теги:

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после победы команды над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.

По сумме двух встреч «Спартак» вышел в следующую стадию турнира (общий счет — 5:2 в пользу красно-белых.

— Результатом доволен. К сожалению, не смогли войти в игру с первого тайма как следует, раскачивались. Конечно, это волевая победа. Сегодня была отличная поддержка болельщиков, — сказал Понсе в эфире телеканала «Матч Премьер».

Спартак — Тун

Опрос

проголосовало: 11609
Все опросы
Попадет ли «Спартак» в группу Лиги Европы-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир