Понсе поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после победы команды над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.

По сумме двух встреч «Спартак» вышел в следующую стадию турнира (общий счет — 5:2 в пользу красно-белых.

— Результатом доволен. К сожалению, не смогли войти в игру с первого тайма как следует, раскачивались. Конечно, это волевая победа. Сегодня была отличная поддержка болельщиков, — сказал Понсе в эфире телеканала «Матч Премьер».