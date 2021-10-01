Понсе избежал разрыва крестообразной связки
Как стало известно «СЭ», форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе избежал разрыва крестообразной связки по итогам матча группового турнира Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
Сегодня, 1 октября, футболист прошел медобследование, по итогам которого стало известно, что он избежал серьёзной травмы. После матча в Неаполе было подозрение на разрыв.
Сроки восстановления Понсе оценить пока сложно, но в ближайшем матче (против «Ахмата», 3 октября) он точно не сыграет.
В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.
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