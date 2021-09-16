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Пономарев — о поражении «Спартака»: «Если бы 0:0 сыграли, и то лучше было бы»

18:19
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировала поражение «Спартака» в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Я не знаю, как готовят этих спортсменов. Как можно так играть в футбол? Никакой страховки, каждый играет сам за себя. Мне было стыдно смотреть. Командной игры нет никакой. Все зависит от тренера, от постановки игры в обороне. После этого уже начинайте комплектовать команду дальше. Вратарь один мучается, прыгает за всех. Нельзя так плохо играть. Почему Рассказов дал проход, а его никто не страховал. Если бы 0:0 сыграли, и то лучше было бы», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Победный гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время. Отличился полузащитник «Легии» Лирим Кастрати, который поразил ворота москвичей на 92-й минуте.

Другой матч этой группы между «Наполи» и «Лестером» состоится в четверг, 16 сентября.

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