Мостовой о «Бетисе» в ЛЕ: «Нам очень сильно не повезло с соперником, будет очень тяжело

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил жребий по Лиге Европы. Питерская команда сыграет с испанским «Бетисом».

«Честно, за Испанией я не слежу. Посмотрел таблицу, удивился, что «Бетис» на третьем месте. Состав их посмотрел — очень сильный. Короче, нам очень сильно не повезло с соперником и будет очень тяжело. Но ничего, как-нибудь пробьемся, надеюсь. До игры еще месяц, потихоньку на сборах будем готовиться», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля 2022 года на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 20:45 по московскому времени.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»