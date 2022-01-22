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Сегодня, 13:45

Мостовой о «Бетисе» в ЛЕ: «Нам очень сильно не повезло с соперником, будет очень тяжело

Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Бетисом» в Лиге Европы
Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил жребий по Лиге Европы. Питерская команда сыграет с испанским «Бетисом».

«Честно, за Испанией я не слежу. Посмотрел таблицу, удивился, что «Бетис» на третьем месте. Состав их посмотрел — очень сильный. Короче, нам очень сильно не повезло с соперником и будет очень тяжело. Но ничего, как-нибудь пробьемся, надеюсь. До игры еще месяц, потихоньку на сборах будем готовиться», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля 2022 года на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 20:45 по московскому времени.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Юнайтед
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Андрей Мостовой
Футбол
ФК Бетис
ФК Зенит
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