Полузащитник "Зенита" Ерохин перенес операцию

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин был вынужден лечь на операцию после травмы, полученной в ходе подготовки команды к матчу 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

Таким образом, сегодня он не сможет помочь своей команде.

- Сегодня очень важный день для нашей команды, стартовый матч плей-офф Лиги Европы, и я уверен, что с Вашей поддержкой команда добьется необходимого результата! - написал Ерохин в своем Инстаграме. - К сожалению, я не смогу помочь парням на поле, так как мне понадобилось оперативное вмешательство для дальнейшего восстановления, но я буду всей душой и сердцем поддерживать команду. Уверен, что каждый выложится на 100% ради победы и ради болельщиков! Надеюсь, моё восстановление не затянется, и в следующих стадиях турнира я буду на поле. Вперед, Зенит!

Первый матч 1/16 Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" начнется в 20:55 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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