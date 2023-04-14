Тринкан: «В матче с «Ювентусом» мы не реализовали свои моменты»

Полузащитник «Спортинга» Франсишку Тринкан прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В итоге мы не реализовали свои моменты. В ответном матче все будет по-другому. Мы сделаем все, чтобы пройти этот раунд. С нашими болельщиками история может сложиться иначе, и мы сделаем это», — цитирует SIC Тринкана.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Лиссабоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.