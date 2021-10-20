Полузащитник «Спартака» Литвинов призвал не накидываться на Рассказова после матча с «Лестером»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы.

— Что было в раздевалке? Что-то сказали Николаю Рассказову?

— Ничего такого не было. Ребят, проиграла вся команда, а не один человек. Допускали ошибки. Ошибки начинаются со стороны половины поля соперника. Не может быть виноват один человек. Я вас прошу, не надо на него накидываться.

— Ты чувствовал, что «Лестер» как-то не сразу включился в игру?

— На поле, может, это и ощущалось. Но все равно высокий класс позволял им делать любые действия. Они так же, как и мы совершали много ошибок. Они воспользовались ошибками, а мы нет.

— Показалось, что в начале второго тайма «Спартак» потерял концентрацию…

— Не скажу. Но в начале каждого тайма в первые пять минут такое может произойти. Соперник воспользовался нашими ошибками, — сказал Литвинов.

После трех игр «Спартак» (3 очка) занимает третье место в группе С, «Лестер» (4) — второе.