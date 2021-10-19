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Полузащитник «Спартака» Хендрикс тренируется индивидуально в зале перед игрой с «Лестером»

17:45
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс тренируется индивидуально в зале перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Лестера».

Ранее стало известно, что тренировочное занятие перед встречей с английским клубом пропустили Эсекиэль Понсе, Наиль Умяров и Георгий Мелкадзе.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

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