Полузащитник «Спартака» Хендрикс тренируется индивидуально в зале перед игрой с «Лестером»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс тренируется индивидуально в зале перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Лестера».

Ранее стало известно, что тренировочное занятие перед встречей с английским клубом пропустили Эсекиэль Понсе, Наиль Умяров и Георгий Мелкадзе.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.