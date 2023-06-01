Полузащитник «Севильи» Жордан схватил себя за пах после победного пенальти в финале Лиги Европы

Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан показал неприличный жест во время финала Лиги Европы с «Ромой» (1:1, пен. — 4:1).

После победного пенальти Гонсало Монтиэля в серии одиннадцатиметровых Жордан схватил себя за пах. Кому был адресован этот жест не ясно.

Жоан Жордан. Фото Getty Images

В концовке дополнительного времени полузащитник повздорил с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский специалист подошел к Жордану и что-то сказал ему на ухо.

Жозе Моуринью что-то говорит Жоану Жордану. Фото EPA

Жордан появился на поле на 120+8-й минуте.