Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов рассказал, чего не хватает ЦСКА для побед в еврокубках
19:49
Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал, чего не хватает команде для побед в Лиге Европы. В четверг ЦСКА в Загребе проведет заключительный матч группового этапа, армейцы не одержали ни одной победы и уже потеряли шансы на выход из группы.
— Чего не хватает ЦСКА для побед в еврокубках? — вопрос Зайнутдинову.
— Ответ прост: голов не хватает.
— ЦСКА лишился шансов на выход из группы. Как удается найти мотивацию на предстоящий матч?
— Мотивация однозначно есть. Мы хотим порадовать наших болельщиков и на хорошей ноте завершить выступление в Лиге Европы.
(Олег Кошелев)
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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