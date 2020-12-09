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Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов рассказал, чего не хватает ЦСКА для побед в еврокубках

19:49
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Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал, чего не хватает команде для побед в Лиге Европы. В четверг ЦСКА в Загребе проведет заключительный матч группового этапа, армейцы не одержали ни одной победы и уже потеряли шансы на выход из группы.

— Чего не хватает ЦСКА для побед в еврокубках? — вопрос Зайнутдинову.

— Ответ прост: голов не хватает.

— ЦСКА лишился шансов на выход из группы. Как удается найти мотивацию на предстоящий матч?

— Мотивация однозначно есть. Мы хотим порадовать наших болельщиков и на хорошей ноте завершить выступление в Лиге Европы.

(Олег Кошелев)

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