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Полузащитник «Браги» Галено — лучший ассистент группового турнира Лиги Европы

18:32
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Полузащитник «Браги» Вендерсон Галено признан лучшим ассистентом группового турнира Лиги Европы, сообщается в официальном Twitter турнира.

Галено отдал шесть голевых передач, на второй позиции Матич из «АПОЭЛа» — с пятью передачами, на третьей — Фернандеш из «Спортинга» с тремя.

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