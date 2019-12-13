Полузащитник «Браги» Вендерсон Галено признан лучшим ассистентом группового турнира Лиги Европы, сообщается в официальном Twitter турнира.

Галено отдал шесть голевых передач, на второй позиции Матич из «АПОЭЛа» — с пятью передачами, на третьей — Фернандеш из «Спортинга» с тремя.

Top creators in the group stage ?



Which player impressed you most?#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2019

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей