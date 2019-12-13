Полузащитник «Браги» Галено — лучший ассистент группового турнира Лиги Европы
18:32
Полузащитник «Браги» Вендерсон Галено признан лучшим ассистентом группового турнира Лиги Европы, сообщается в официальном Twitter турнира.
Галено отдал шесть голевых передач, на второй позиции Матич из «АПОЭЛа» — с пятью передачами, на третьей — Фернандеш из «Спортинга» с тремя.
Top creators in the group stage ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2019
Which player impressed you most?#UEL
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