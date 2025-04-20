Нико Уильямс: «Каждый ребенок хочет играть на «Олд Траффорд»

Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс рассказал о настрое команды в преддверии противостояния с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

«Каждый ребенок хочет играть на «Олд Траффорд». Мы постараемся выложиться по полной в первом матче на «Сан-Мамесе», чтобы отправиться в Манчестер и показать, что такое «Атлетик Бильбао». В этом противостоянии не будет фаворита. «Манчестер Юнайтед» находится низко в АПЛ, но в матче с «Олимпиком» они ясно дали понять, на что способны», — приводит Goal слова Уильямса.

Первый полуфинальный матч «Атлетика» с «Манчестер Юнайтед» состоится 1 мая, ответная игра пройдет 8 мая.