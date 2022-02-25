Политано назвал причину поражения «Наполи» от «Барселоны»

Нападающий «Наполи» Маттео Политано после поражения от «Барселоны» (2:4) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что неаполитанцы ужасно начали игру. Каталонцы к 13-й минуте вели в счете — 2:0.

«Мы сильно осложнили себе жизнь ужасным стартом — двумя пропущенными мячами. Когда встречаешься с таким соперником», как «Барселона», умело контролирующим мяч, вернуться в игру всегда очень сложно. Мы сократили отставание, но затем пропустили глупый гол", — цитирует пресс-служба УЕФА Политано.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.