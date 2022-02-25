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Сегодня, 03:01

Политано назвал причину поражения «Наполи» от «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Наполи» Маттео Политано после поражения от «Барселоны» (2:4) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что неаполитанцы ужасно начали игру. Каталонцы к 13-й минуте вели в счете — 2:0.

«Мы сильно осложнили себе жизнь ужасным стартом — двумя пропущенными мячами. Когда встречаешься с таким соперником», как «Барселона», умело контролирующим мяч, вернуться в игру всегда очень сложно. Мы сократили отставание, но затем пропустили глупый гол", — цитирует пресс-служба УЕФА Политано.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:4
Барселона
Голы
Жорди Альба, 8 (0:1), де Йонг, 13 (0:2), Инсинье, 23 (1:2), Пике, 45 (1:3), Обамеянг, 59 (1:4), Политано, 87 (2:4)
Наполи
Мерет Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Демме (Политано, 46) Эльмас Руис (Гулям, 74) Зелиньски (Мертенс, 74) Осимхен (Унас, 74) Инсинье (Петанья, 82)
Барселона
тер Штеген Дест Пике Араухо Жорди Альба Бускетс (Гави, 62) Педри (Гонсалес, 75) де Йонг Траоре (Дембеле, 75) Торрес (Пуч, 82) Обамеянг (де Йонг, 75)
Предупреждения
Зелиньски 56’, Руис 62’  -  Гави 90+3’
Судьи
Карасев (Москва)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033373--napoli-vs-barcelona/
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