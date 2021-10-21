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Полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака», который избил журналиста после матча с «Лестером»

11:24
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Полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который избил журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера» (3:4), сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, на Коршунова составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»), экс-глава фан-клуба красно-белых был помещен в изолятор. Сообщается, что Коршунову грозит 15 суток ареста — наказание сегодня назначит Тушинский суд. При этом в отношении бывшего главы фан-клуба «Спартака» могут возбудить и уголовное дело.

Отмечается, что по результатам медицинского освидетельствования в крови Коршунова было обнаружено 0,48 промилле алкоголя. Врачи не нашли у журналиста РБК Александра Щеголева сильных травм — он отделался ушибами уха и скулы, после обследования его отпустили домой.

Вчера, 20 октября, после матча «Спартак» — «Лестер» Коршунов напал на Щеголева у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена» и нанес несколько ударов в голову.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/2773

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»