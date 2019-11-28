Полиция не пустила болельщиков «Айнтрахта» на стадион «Арсенала»

В матче группового этапа Лиги Европы «Арсенал» принимает «Айнтрахт». Лондонскому клубу пришлось просить полицию усилить меры безопасности, чтобы немецкие фанаты не проникли на стадион, сообщает The Daily Mirror.

УЕФА запретил болельщикам немецкого клуба посещать гостевой матч в Англии, так как они устроили беспорядки на игре против «Витории Гимарайнш».

По сообщениям немецких СМИ, в Англию все равно собирались приехать до 5 тысяч человек. Большая группа людей (более 200 человек) собралась неподалеку от стадиона, чтобы приветствовать автобус с командой, но было окружена полицией.

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