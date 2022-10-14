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Скоулз: «От «МЮ» ждешь, что он будет доминировать над командами уровня «Омонии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал победу над «Омонией» (1:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«От «Манчестер Юнайтед» ждешь, что он будет доминировать над командами уровня «Омонии». И все же есть доля везения в том, как все успешно должно сложиться в этой группе. Это справедливый итог, поскольку «Манчестер Юнайтед» в обеих играх доминировал. Фрэнсис Узохо несколько раз неплохо спас, но все же в этом нет ничего такого, что можно увидеть в Лиге чемпионов. У «Юнайтед» было более чем достаточно голевых моментов, просто сегодня не шло завершение атак», — цитирует пресс-служба УЕФА Скоулза.

«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе Е — 9 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035947--man-united-vs-omonoia/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Омония
Пол Скоулз
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