Пол Скоулз: «Манчестер Юнайтед» играет так, будто это команда незнакомцев"

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал команду за невнятную игру в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Партизаном» (1:0).

— «МЮ» играет так, будто это команда незнакомцев. Будто они не провели ни одной тренировки вместе. Между хавбеками и форвардами нет никакой связи, каждый — сам по себе. Несмотря на победу, игра была просто ужасна, — приводит слова Скоулза Goal.

После 3-х туров «МЮ» возглавляет таблицу группы L с 7 очками. Следом идут «АЗ Алкмаар» (5), «Партизан» (4) и «Астана» (0).