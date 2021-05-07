Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте после победы над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (3:2) отметил, что игроки итальянской команды могут гордиться собой.

«Мы провели несколько отличных матчей в еврокубках в этом сезоне и одержали несколько больших побед. Жаль, что провалили второй тайм в Манчестере. Сегодня мы должны были забивать на несколько мячей больше, но покидаем турнир с высоко поднятыми головами», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристанте.