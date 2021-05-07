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«Покидаем турнир с высоко поднятыми головами». Кристанте — о вылете из Лиги Европы

03:08

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте после победы над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (3:2) отметил, что игроки итальянской команды могут гордиться собой.

«Мы провели несколько отличных матчей в еврокубках в этом сезоне и одержали несколько больших побед. Жаль, что провалили второй тайм в Манчестере. Сегодня мы должны были забивать на несколько мячей больше, но покидаем турнир с высоко поднятыми головами», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристанте.

Рома — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029907--roma-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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