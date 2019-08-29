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Почему провалился «Спартак». Онлайн после матча Лиги Европы с «Брагой»

22:10

В прямом эфире YouTube-канала «СЭ» — лайв после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Брага».

Красно-белые уступили на своем поле со счетом 1:2 (после гостевого поражения — 0:1) и остались без основного турнира.

Ведущий эфира — Сергей Егоров.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Провал «Спартака» и «Арсенала»




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