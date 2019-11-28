Почему ЦСКА разгромно уступил «Лудогорцу» в первом матче? Объясняет Сантос

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос в интервью клубной пресс-службе отметил, что армейцы проиграли «Лудогорцу» в первом матче со счетом 1:5 из-за того, что слишком быстро пропускали голы.

Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Лудогорец»

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