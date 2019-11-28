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Почему ЦСКА разгромно уступил «Лудогорцу» в первом матче? Объясняет Сантос

28 ноября 2019, 13:14
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Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос в интервью клубной пресс-службе отметил, что армейцы проиграли «Лудогорцу» в первом матче со счетом 1:5 из-за того, что слишком быстро пропускали голы.

Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Лудогорец»

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga-evropy/lukas-santos-nam-nuzhno-priobresti-mentalitet-khirurga/

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