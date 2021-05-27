Победитель Лиги Европы-2020/21 будет определен в серии пенальти

Основное и дополнительное время финального матча Лиги Европы между «Виляьрреалом» и «Манчестер Юнайтед» завершилось вничью — 1:1. Победитель будет определен в серии пенальти.

У «Вильярреала» гол забил Херард Морено, у «МЮ» — Эдинсон Кавани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.