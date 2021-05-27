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Победитель Лиги Европы-2020/21 будет определен в серии пенальти

00:34
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Фото Twitter
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Фото Twitter
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Основное и дополнительное время финального матча Лиги Европы между «Виляьрреалом» и «Манчестер Юнайтед» завершилось вничью — 1:1. Победитель будет определен в серии пенальти.

У «Вильярреала» гол забил Херард Морено, у «МЮ» — Эдинсон Кавани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры