Победитель Лиги Европы-2020/21 будет определен в серии пенальти
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Основное и дополнительное время финального матча Лиги Европы между «Виляьрреалом» и «Манчестер Юнайтед» завершилось вничью — 1:1. Победитель будет определен в серии пенальти.
У «Вильярреала» гол забил Херард Морено, у «МЮ» — Эдинсон Кавани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры
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