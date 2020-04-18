Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал цель на оставшуюся часть сезона, если она будет доиграна. Британская пресса связывает прогресс «МЮ» с появлением в команде португальца.

— «Манчестер» прибавил не потому, что я пришел, а потому что команда начала работать намного лучше, — цитирует A Bola Фернандеша. — Все игроки вносят свой вклад. Если мы все же в этом сезоне вернемся на поле, то нашей целью будет победа в Лиге Европы. Думаю, мы шли к этому уверенно. Но и четвертое место в премьер-лиге, выход в Лигу чемпионов — также большая цель.