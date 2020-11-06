«Победа над ЦСКА стала облегчением». Хапс доволен успехом «Фейеноорда»
06:46
Нападающий «Фейеноорда» Ридгесиано Хапс после победы над ЦСКА в 3-м туре Лиги Европы (3:1) отметил, что играл на непривычной позиции. Также он рад добытому результату.
— Левый защитник — это моя позиция, но я показал, что могу играть и левого вингера, — цитирует пресс-служба УЕФА Хапса. — Для команды сегодняшний вечер стал облегчением, но также и доказательством того, что мы можем соревноваться на этом уровне.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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