Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Победа над ЦСКА стала облегчением». Хапс доволен успехом «Фейеноорда»

06:46
Ридгесиано Хапс. Фото Reuters
Ридгесиано Хапс. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Фейеноорда» Ридгесиано Хапс после победы над ЦСКА в 3-м туре Лиги Европы (3:1) отметил, что играл на непривычной позиции. Также он рад добытому результату.

— Левый защитник — это моя позиция, но я показал, что могу играть и левого вингера, — цитирует пресс-служба УЕФА Хапса. — Для команды сегодняшний вечер стал облегчением, но также и доказательством того, что мы можем соревноваться на этом уровне.

Фейеноорд — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14578
Все опросы
У России — 0 побед в 3 турах Лиги чемпионов. В чем дело?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир